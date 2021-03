Eric Van Meir en Thomas Wils vonden (sportieve) degradatie van Lierse terecht: "Een klassement liegt nooit"

Het doek is gevallen over 1B. Lierse was zeker van de degradatie en leek zich klaar te maken voor een terugkeer naar het amateurvoetbal, maar zo ver kwam het dus niet. De club mag blijven en hoopt dan ook om een ellendig seizoen achter zich te laten.

De Pallieters hadden een overwinning nodig, maar gingen op het veld van Deinze met 3-0 onderuit. Na een magere 14 op 69 was de club op papier dus zeker van de sportieve degradatie: “De spelersgroep bevat gewoonweg te weinig kwaliteit om mee te kunnen doen in 1B. Het klinkt mooi om met jonge en Belgische spelers aan te treden, maar je hebt ook ervaring nodig om resultaten te behalen”, vertelt clubicoon Thomas Wils.

Jonge snaken, maar niet uit de eigen jeugd

De inmiddels 30-jarige verdediger van KFC Turnhout benadrukt dat ook de chaos in het Belgisch voetbalwereldje een negatieve rol heeft gespeeld in de voorbereidingen van zijn ex-club: “Ze hebben nauwelijks twee weken voor de competitiestart te horen gekregen waar ze aan toe waren. Dat is een enorme struikelblok. Ze hebben heel wat jonge spelers aangenomen, maar er zijn ook maar weinig spelers uit de eigen jeugdopleiding doorgebroken. Sportief gezien is het terecht.”

Ook ex-speler en trainer Eric Van Meir sluit zich daar bij aan: “Al valt dat excuus nu wel weg want ze weten dat ze volgend jaar in 1B zullen voetballen. Er zal dan ook veel meer geïnvesteerd moeten worden want de budgetten liggen toch ver uit elkaar. Dus als ze echt een rol van betekenis willen spelen, dan zal de voorzitter diep in de geldbuidel moeten tasten.”

De beste staat bovenaan

Desondanks krijgt Lierse volgend seizoen een nieuwe kans in 1B. Door de vroegtijdige stopzetting van de hoogste amateurreeks (Eerste Nationale) komt er geen enkele sportieve stijger in aanmerking voor een ticket naar het tweede niveau, al trekt Wils de mogelijke toevoeging van acht belofteploegen in twijfel: “De beslissing viel snel dus deze keer kunnen ze rustig hun kern samen stellen. Meer beloften? Club NXT heeft één wedstrijd gewonnen. Het lijkt me verstandiger om deze jongens ervaring te laten opdoen in Eerste Amateur om van het echte mannenvoetbal te proeven.”

Daarnet werd er op de vergadering met de @ProLeagueBE beslist dat Lierse ook volgend seizoen in 1B zal spelen. pic.twitter.com/znxpH93ysr — Lierse K. (@Lierse_K) March 16, 2021

Eric Van Meir staat volledig achter de keuze om Lierse ook volgend seizoen in Eerste Klasse B te laten voetballen: “Wanneer er geen stijger uit de amateurreeksen is, kan er ook geen daler zijn. Dus als niemand de beweging naar boven maakt vind ik het niet meer dan logisch dat Lierse Kempenzonen in 1B blijft voetballen.”

Lierse komt dus met de schrik vrij en heeft zich niet op maar wel naast het veld kunnen verzekeren van een verlengd verblijf in 1B. Ze kunnen alvast beginnen aan hun huiswerk voor volgend seizoen om hetzelfde rampscenario in de toekomst te vermijden. Want de voorlaatste plaats doet pijn in Lier: “Natuurlijk. Resultaten zijn het allerbelangrijkste hé. Een klassement liegt nooit, dat geldt voor elke reeks. Degene die bovenaan staat is het beste en als je onderaan bengelt dan heb je het gewoon niet goed gedaan”, concludeert Van Meir.