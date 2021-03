Lommel SK wint moeizaam maar zet RFC Seraing nog meer onder druk

Het was een tumultueuze week voor Lierse. Na een 3-0 nederlaag op het veld van Deinze was de sportieve degradatie naar de amateurreeksen een feit, maar daar kwam alsnog verandering in. Gaf het hen ook een extra boost om in de thuiswedstrijd iets neer te zetten?

Met Lommel stond er een lastige tegenstander op het programma. Zij konden namelijk profiteren van nieuw puntenverlies bij Westerlo om zo ook een nieuwe stap richting de tweede plaats te zetten. Toch stuitte het op een stug Lierse. Lommel eiste vanaf het begin de bal op en liet deze geduldig van voet tot voet gaan, maar groot gevaar bleef echter uit. Al kregen ze vlak voor rust nog een gouden mogelijkheid. Verschueren leek de score te openen maar raakte de binnenkant van de paal. De jongens van Liam Manning leken een slechte zaak te gaan doen, maar kwamen een kwartier voor tijd dan toch op voorsprong via een doelpunt van Robin Henkens. Met deze nieuwe driepunter nadert Lommel in de stand tot op twee punten van RFC Seraing. De spanning om de tweede plaats in 1B bereikt stilletjes aan een nieuw hoogtepunt.