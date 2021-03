Michael Krmenčík is duidelijk over zijn toekomst bij Club Brugge: "Wil niet meer terug naar België"

Michael Krmenčík werd na teleurstellende prestaties en de komst van Bas Dost overbodig bij Club Brugge. Ondertussen is hij op huurbasis bij PAOK Saloniki bezig aan een goede periode. De spits hoopt zelfs niet meer te moeten terugkeren naar het Jan Breydelstadion.

Blauw-zwart betaalde maar liefst zes miljoen euro voor de Tsjech, maar hij kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. Krmencik bleef in de competitie op nauwelijks drie doelpunten steken en werd dan ook richting de uitgang geduwd.

In Griekenland begon de 28-jarige spits furieus aan zijn nieuw avontuur. Hij trof in twaalf wedstrijden al evenveel raak als in zijn periode bij de landskampioen. Michael Krmenčík heeft zijn voetbalgeluk dan ook teruggevonden: “Vooral mijn familie vindt het hier fijn, als mijn gezin gelukkig is, kan ik me alleen op het voetbal concentreren. We willen niet meer terug naar België. Als het toch moet, zou mijn gezin niet meer meegaan”, vertelt hij aan de Tsjechische krant iSport.

Gesprek met Philippe Clement

Michael Krmenčík hoopt dan ook dat beide partijen een overeenkomst vinden over een definitieve transfer. Hij verschoot bij Club Brugge vooral van de professionele werkwijze op het complex: “Ze hebben voor alles geweldige vakmensen. Zo namen ze elke week bloed van ons af en lieten ze ons in een glas plassen. Ik begrijp dat die zaken erbij horen, maar ik wil gewoon voetballen. Waarom moet ik elke ochtend in een glas plassen? Als ik verkouden was, zouden ze het eerder weten dan ik.”

Tijdens het interview kwam hij ook even terug op zijn relatie met Philippe Clement. Hij vertelde zijn spits dat de deur steeds open stond, dus koos hij ook voor een stevig gesprek met zijn trainer: “Ik heb gezegd dat ik wil voetballen en dat als hij iets tegen me heeft, hij me dat gewoon moet zeggen. Hij zei me dat het niet zo was, maar dat hij andere spelers had. Toen heb ik Philippe gevraagd om me te verhuren.”