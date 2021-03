Slavia Praag-hooligans maken racisme-rel met spandoek nog erger!

Glen Kamara van Rangers FC kreeg het aan de stok met Ondrej Kudela. Deze zou Kamara racistisch bejegend hebben tijdens het duel in de Europa League. Nu doet de harde kern van Slavia Praag er nog een schepje bovenop.

Glen Kamara, middenvelder van Rangers FC, is woest op Slavia Praag. De Tsjechen speelden afgelopen donderdag in de Europa League tegen de topclub uit Schotland en daarbij kreeg Kamara het aan de stok met Ondrej Kudela, een speler van Slavia.

Kudela zou Kamara racistisch bejegend hebben, maar Slavia was het daar niet mee eens en plaatste een statement waarin het afstand nam van de beschuldigingen. De spelmaker van Rangers is daar niet van gediend. "Dat is gewoon gelogen", laat hij weten aan de BBC. "Dan hebben ze de situatie echt niet grondig onderzocht."

Terwijl ze in Schotland woest zijn, gaan de Tsjechische hooligans nog een stap verder. Met een spandoek richten zij zich tot de middenvelder van Rangers. 'Kamara is slecht een n*ger'.