Yves Vanderhaeghe waarschuwt KAA Gent: "Ik heb al tweemaal gewonnen, en hoop daar een derde aan toe te voegen"

Het is voor Cercle Brugge stilaan de laatste kans om een heus inhaalmanoeuvre in te zetten om in de laatste speeldagen van de reguliere competitie alsnog het degradatiegevaar te vermijden. Ze zullen alvast aan hun eindsprint beginnen tegen een oude bekende van trainer Yves Vanderhaeghe.

De 51-jarige trainer was tijdens het seizoen 2017-2018 namelijk aan de slag als bij KAA Gent, de tegenstander van zondag. Dat lijkt wel eens voor de nodige motivatie te zorgen: “Het is altijd leuk om te winnen tegen je ex-ploeg. Ik heb dat dit seizoen met KV Kortrijk al tweemaal gedaan, maar ik hoop echt dat daar morgen een derde bij komt. We kunnen dat absoluut heel goed gebruiken in onze huidige situatie”, klonk het op zijn persconferentie.

De Vereniging heeft inderdaad de punten nodig. Het staat in de stand op een zeventiende en voorlaatste plaats waardoor het zal moeten aantreden in de barrages tegen de nummer twee uit Eerste Klasse B. Het eerste veilige stekje boven de degradatie telt nauwelijks één punt meer.

Toch zal het de komende weken nog heel zwaar worden om iets te sprokkelen, al lijkt het eigen aan dit seizoen in het Belgisch voetbal dat iedereen de punten steeds nodig heeft: “Elke wedstrijd zal nog moeilijk worden. Iedereen blijft vechten voor de punten omdat ze iets moeten behalen. Play-off 1, play-off 2 of de degradatie.”