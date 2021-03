Clubicoon ziet allerlaatste kans voor Anderlecht: "Er is nu geen andere optie dan winnen"

Zondagavond zal de spanning in het Lotto Park een nieuw hoogtepunt bereiken. Anderlecht neemt het namelijk op tegen Zulte Waregem, maar ze mogen absoluut geen punten laten liggen als het nog wil meespelen voor een plaats in de top vier.

Vincent Kompany en co zullen gisterenavond goed gevloekt hebben. KV Oostende leek op bezoek bij Moeskroen dure punten te verspelen, maar in het slot trok de kustploeg alsnog aan het langste eind.

De opdracht is dus simpel: het moet gewoonweg winnen van Essevee: “Anderlecht heeft geen andere optie dan te winnen. Vooral omdat het op papier de gemakkelijkste wedstrijd is voor de komende weken. KV Oostende heeft misschien wel een makkelijker programma, maar daar moet RSCA niet naar kijken. Ze moeten zich concentreren op hun eigen prestaties en zoveel mogelijk punten zien te sprokkelen”, vertelt ex-speler Walter Baseggio aan La Dernière Heure.

Want ondanks de vijfde plaats, blijft het nog steeds een wisselvallig seizoen voor paars-wit waarbij ze gewoonweg te weinig niveau hebben behaald. Het gekke jaar lijkt dus wel eens in het voordeel van de Brusselse club te werken: “Dat is het geluk van Anderlecht. In een normaal jaar, met een dergelijke balans, zou RSCA waarschijnlijk op de achtste of negende plaats staan. "