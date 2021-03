Beerschot opnieuw international rijker: ook jonge verdediger krijgt nog een telefoontje

Dit weekend kwam Beerschot door een corona-uitbraak bij Sporting Charleroi niet in actie. Ze moeten hun eindsprint voor een plaats in de top acht nog even uitstellen, maar toch hadden ze op Het Kiel nog van alles te vieren.

Zaterdag wonnen ze overtuigend een oefenpartij op de Freethiel (1-3), nadat ook de wedstrijd van Waasland-Beveren werd uitgesteld door een corona-uitbraak bij STVV. Daarnaast hebben ook heel wat spelers zich in de kijker van hun nationale ploeg gespeeld.

Zo kregen Raphael Holzhauser,Abdoulie Sanyang en Yan Vorogovskiy al een telefoontje van hun bondscoach. Daar blijft het niet bij, want in extremis vertrekt ook Stipé Radic nog naar zijn thuisland. De wintertransfer werd opgeroepen voor de U20 van Kroatië.

De 20-jarige Kroaat streek pas in januari neer op Het Kiel en tekende een contract tot 2023. De talentvolle verdediger kwam tot dusver vijfmaal in actie voor Beerschot en liet meteen een veelbelovende indruk achter. Eind maart kroonde hij zich in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen zelfs tot matchwinnaar door in het slot alsnog de 2-2 gelijke stand op het bord te zetten.