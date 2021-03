📷 Belgische drietand herenigd bij Leicester: Dennis Praet terug klaar om te schitteren

Zondag staat in de Engelse FA Cup een interessant duel tussen Leicester City en Manchester United op het programma. The Foxes hebben alvast goed nieuws te horen gekregen en zien een pion na lang blessureleed terugkeren in de selectie.

Dennis Praet lijkt namelijk opnieuw wedstrijdfit. De Rode Duivel liep begin januari in de bekermatch tegen Stoke City een scheur op in de hamstrings. Hij stond normaal tot begin april aan de kant, maar keert nu iets vroeger terug. De 26-jarige middenvelder streek vorig seizoen al neer in het King Power Stadium, maar moest zich toen nog tevredenstellen met een rol als invaller. Deze campagne eiste Dennis Praet steeds meer een basisplaats op en kon hij ook regelmatig zijn stempel op het elftal drukken. Dit seizoen was hij in 13 competitiewedstrijden goed voor een doelpunt en een assist. Benieuwd of hij meteen enkele speelminuten mag verzamelen tegen Manchester United. 🇧🇪🔗#FACup #LeiMun pic.twitter.com/Gp3YI2XEzd — Leicester City (@LCFC) March 21, 2021





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Leicester City - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.