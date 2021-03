Lille en Jonathan David lijden verrassende nederlaag in de Ligue 1: topper tussen PSG en Lyon wordt zo cruciaal

Lille, de leider in de Ligue 1, heeft deze avond verrassend verloren in de Franse competitie. Het werd 1-2 voor Nîmes. PSG en Lyon staan vanavond nog tegenover elkaar en de winnaar van dit duel komt zo naast Lille in het klassement.

Jonathan David, ex-KAA Gent, stond de hele wedstrijd op het veld voor Lille, maar hij zag hoe zijn ploeg op achterstand kwam via een doelpunt van Moussa Koné. Xeka zorgde wel al snel voor de gelijkmaker, maar net voor de rust legde Ripart de 1-2 eindstand vast. Lille staat wel nog aan de leiding in de Ligue 1, maar vanavond zou er wel nog een ploeg naast kunnen komen. PSG en Lyon tellen namelijk allebei 60 punten en de winnaar van dit duel komt zo naast Lille op kop in de Franse competitie.