Topper in aanloop naar de finale: Belgische enclave treft Manchester United

De FA Cup, het roemrijkste bekertornooi in Engeland. Topploegen Manchester United en Leicester City nemen het tegen elkaar op in kwartfinales. Beide ploegen kleuren dit jaar de Premier League, en staan dan ook respectievelijk tweede en derde. We kijken uit naar een échte topper.

Leicester City

The Foxes mogen dan wel al eens de Premier League gewonnen hebben, de FA Cup staat nog niet in hun prijzenkast. Leicester tankte in aanloop naar dit duel alvast uitvoerig vertrouwen, met een 5-0 overwinning tegen Sheffield United. Ze zijn er op gebrand om die lijn door te trekken tegen United.

Brendan Rogers zal toch moeten puzzelen. Maddison, Barnes en Justin zijn nog steeds out. Het uitvallen van deze drie spelers wordt vaak aangehaald als reden voor hun Europese uitschakeling. Voor ons als Belgen is er dan wel weer goed nieuws, want Praet zou klaar zijn voor zijn terugkeer na twee maanden ziekenboeg met een hamstringblessure.

Manchester united

Een geslaagd Europees avontuur in Milaan, al was het verschil miniem. Maar hun trip naar Milaan heeft niet alleen positieve gevolgen. De zware wedstrijd zorgt ervoor dat de Red Devils een pak minder fris aan de aftrap zullen staan. Een niet te betwisten nadeel, dat Solskjaer waarschijnlijk liever anders had gezien.

De sympathieke Noor zit met enkele cruciale twijfelgevallen in aanloop naar deze wedstrijd. Cavani liep op training averij op, Rashford had last van de enkel en werd gewisseld aan de rust tegen Milan. De medische staf zal zijn werk gehad hebben de afgelopen dagen, maar Solskjaer had er alvast vertrouwen in dat ze beschikbaar zullen zijn.

Spelverloop

De afwezigheid van enkele sterkhouders zou een cruciale tegenvaller kunnen zijn voor de Foxes. Ook de recente statistieken van Vardy zijn niet meer wat ze waren, de spits lijkt alsmaar moeilijker de weg naar doel te vinden. Is Leicester voldoende klaar voor de komst van United?

Al is ook bij United het scorend vermogen niet top de afgelopen weken. Mochten ook Rashford en Cavani niet tijdig fit blijken, dan is er op dat vlak nóg een extra aderlating. De terugkeer van Pogba en de geniale Bruno Fernandes spelen dan weer in hun voordeel. Dat United de laatste 13 onderlinge duels niet verloor, zal ook een mentale boost geven.

Een paar interessante bets?

