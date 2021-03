Zulte-doelman Louis Bostyn is bescheiden maar ambitieus: "Wij willen de play-offs in, PO1 als het even kan"

Louis Bostyn kijkt vanavond met zijn Zulte Waregem Anderlecht in de ogen. De West-Vlamingen gaan op bezoek in het Lotto Park voor wat een belangrijke wedstrijd is voor beide ploegen met het oog op de play-offs. De Zulte-doelman denkt maar aan één ding, namelijk winst.

Er staat veel druk op de ketel tijdens de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Anderlecht van vanavond. Beide ploegen zijn nog volop in de running voor een plekje in de play-offs en het resultaat van hun confrontatie kan voor allebei cruciaal zijn. De West-Vlamingen staan momenteel achtste in de Jupiler Pro League met 43 punten. Tegenstander Anderlecht telt drie punten meer en staat momenteel op plek vijf. Bij een overwinning komt Zulte dus op gelijke hoogte met paars-wit en dat is ook het streefdoel van Louis Bostyn. “Winnen in Anderlecht zondag, dat zou mooi zijn. Wij willen de play-offs in, PO1 als het even kan", zegt de 27-jarige doelman aan Het Laatste Nieuws. "Club Brugge was een maatje te groot, maar met de anderen mogen we ons meten. Pas op, het blijft Anderlecht. Ik speelde en verloor er al twee keer. Met onze huidige ploeg zijn we er zeker niet kansloos.” Nummer één Zelf speelt Bostyn ook een sterk bij Zulte Waregem. De 'Reus van Roeslare' stond dit seizoen al 24 keer onder de lat bij Essevee en houdt zo clubicoon Sammy Bossut op de bank.





