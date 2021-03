PSG komt naast Lille aan de leiding in de Ligue 1 na vlotte overwinning op het veld van Lyon

PSG heeft een goede zaak gedaan in de Ligue 1. Ze komen namelijk samen met Lille aan de leiding in de Franse competitie na een 2-4 overwinning op het veld van Lyon. Mbappé was nog maar eens één van de uitblinkers met twee doelpunten.

PSG had haar zinnen gezet op de leidersplaats en na een uur was de wedstrijd al gespeeld. Mbappé (2 doelpunten), Danilo Pereira en Angel Di Maria hadden toen al een 0-4 tussenstand op het bord gezet. Lyon leek nog wel even terug in de wedstrijd te komen via Islam Slimani en Maxwel Cornet, maar verder dan de 2-4 kwamen ze niet meer. Door deze overwinning komt PSG dus naast Lille aan de leiding in de Ligue 1.