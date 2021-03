Wales mist sterkhouder tegen Rode Duivels: middenvelder heeft afgehaakt door blessure

Woensdag is het zo ver. Dan beginnen de Rode Duivels aan hun kwalificatiecampagne voor het WK 2022. Met Wales krijgen ze meteen een lastige tegenstander voorgeschoteld, maar Wales mist wel één van haar sterkhouders.

Zo is Aaron Ramsey niet van de partij. De middenvelder heeft een blessure opgelopen bij Juventus en raakt niet tijdig klaar. Ook de tweede wedstrijd van Wales tegen Tsjechië zal Ramsey aan zich voorbij moeten laten gaan.

Diweddariad Carfan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Aaron Ramsey is unable to join up with the squad due to injury.



James Lawrence will meet up with the squad in Belgium due to cross-border quarantine restrictions.#TogetherStronger pic.twitter.com/09IZLuzMEq