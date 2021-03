📷 Dries Mertens na 100ste doelpunt in Serie A: "Haast je Romelu Lukaku"

Dries Mertens waant zich al jarenlang God in Napels en heeft zondag ook een nieuwe mijlpaal in zijn carrière bereikt. Hij stond namelijk voor een honderdste keer in de Serie A aan het kanon.

De Rode Duivel zorgde in de overwinning tegen AS Roma (0-2) voor beide doelpunten. Eerst schilderde hij een vrije trap prinsheerlijk tegen de touwen, daarna zette de Leuvenaar zelfs met het hoofd de dubbele voorsprong op het bord.

Dries Mertens is nu niet alleen clubtopschutter aller tijden. Hij is nu ook de eerste landgenoot die in de Italiaanse competitie honderdmaal de netten heeft doen laten trillen: “Heel trots op deze mijlpaal. De eerste Belg die de kaap van honderd doelpunt in de Serie A bereikt. Haast je Romelu Lukaku”, lachte hij via Twitter. De spits van Inter Milaan zit na twee seizoenen al aan 42 doelpunten.