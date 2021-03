Lockdownfeestje breekt Tuur Dierckx zuur op: aanvaller van KVC Westerlo veroordeeld tot maand cel

Tuur Dierckx kent zijn straf na zijn lockdownfeestje van enkele maanden geleden. De Antwerpse politierechtbank heeft hem namelijk veroordeeld tot een maand cel en een boete van achthonderd euro.

Enkele maanden geleden had Tuur Dierckx vijftien mensen uitgenodigd in zijn appartement. De politie had hen echter betrapt nadat de buren hadden gebeld voor nachtlawaai. Tuur Dierckx kent nu ook zijn straf voor het lockdownfeestje.

En de straf is niet min. Volgens Het Laatste Nieuws wordt de aanvaller van KVC Westerlo veroordeeld tot een maand cel en hij krijgt een boete van achthonderd euro. De andere aanwezigen zouden een boete tussen de 400 en de 600 euro gekregen hebben.