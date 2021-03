Leverkusen neemt afscheid van zijn Nederlandse coach en stelt Hannes Wolf (ex-Genk) aan als opvolger

Voor Peter Bosz zit zijn periode bij Leverkusen er dus op nadat de Duitse club hem in 2018 aanstelde. Leverkusen staat momenteel zesde in de Bundesliga, maar de recente prestaties zijn wel zeer wisselvallig. Zo verloor het zijn laatste twee thuiswedstrijden en ging het ook nog maar pas met 3-0 de boot in bij Hertha Berlijn.

Zoals vaak moet de trainer het gelag betalen: Leverkusen beëindigt met onmiddellijke ingang de samenwerking met Bosz. De ontslagen Nederlander wordt dus opgevolgd door Hannes Wolf, die tot het einde van dit seizoen aan het roer zal staan in Leverkusen.

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.



We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/Uipo1EbR5y