De Rode Duivels moeten vanavond oppassen voor Gareth Bale: "Een WK-deelname zou mijn carrière afmaken"

Vanavond begint Gareth Bale met Wales aan de belangrijkste WK-kwalificatiecampagne uit zijn carrière. Openen doen de Welshmannen uitgerekend tegen de Rode Duivels waartegen ze hun grootste succes ooit boekten. DeTottenham-ster is in vorm dus het wordt oppassen geblazen voor de Belgen.

“Ik ben misschien nu wel het meest wedstrijdfit van de laatste jaren”, zo stuurt Gareth Bale op de persconferentie van Wales een eerste waarschuwing richting de concurrentie.

Tweede jeugd

De Welshman leeft weer helemaal op bij Tottenham. Bij zijn laatste vier basisplaatsen in de Premier League kwam hij vier keer tot scoren en gaf hij twee assists. “Hij is beter dan ooit tevoren. In deze vorm laat geen enkele coach hem op de bank”, verkondigde Tottenham-coach José Mourinho na de partij tegen Burnley.

De Rode Duivels zijn straks beter op hun hoede aangezien Bale in het shirt van de nationale ploeg altijd nog iets extra kan. "He leads by example", zegt interim-bondscoach Robert Page. "We hebben nog nooit een probleem gehad met hem. Met al z’n ervaring neemt Bale de nieuwe generatie van Wales bij de hand”

Laatste kans

Ook voor hem persoonlijk is deze WK-kwalificatiecampagne van groot belang voor Bale. "Toen ik vijftien jaar geleden voor het eerst uitkwam voor Wales, was het doel om ons voor een groot toernooi te kwalificeren. Dat deden we intussen, maar een WK-deelname zou mijn carrière afmaken. Het is nu allicht mijn laatste kans om dat mee te maken”, aldus de Welshe aanvoerder.