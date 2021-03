Mboyo is verliefd op onze hoofdstad: "Ik heb de mooiste plekken bezocht in de wereld, maar niemand krijgt mij ooit weg uit Brussel"

Deze week deed Sport Voetbalmagazine een interview met Ilombe Mboyo. De spits van STVV vertelde er over zijn liefde voor Brussel.

"Ik ben geboren in Brussel, ik ben er naar school gegaan en ik heb er op straat rondgehangen. Ik ken de stad als mijn broekzak", vertelt de spits bij Sport Voetbalmagazine. "Wanneer ik op vakantie ben in het buitenland heb ik na een dag of zes al heimwee naar Brussel. Ik heb de mooiste plekken bezocht in de wereld, maar niemand krijgt mij ooit weg uit Brussel", voegt Mboyo er nog aan toe.

'Petit-Pelé' Mboyo is inmiddels al 33 jaar oud en begint ook na te denken over wat hij na zijn carrière wil doen. Graag zou hij een voetbalacademie oprichten in zijn stad, Brussel. "Dankzij mijn opleiding bij Anderlecht en Club Brugge en mijn ervaringen in het profvoetbal weet ik welke obstakels een Brusselaar moet overwinnen om in eerste klasse te geraken", legt Mboyo uit aan Sport Voetbalmagazine.