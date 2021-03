Liverpool heeft vervanger voor Divock Origi op het oog en wil gaan shoppen in Oostenrijk

Divock Origi zal aan het einde van dit seizoen meer dan waarschijnlijk vertrekken bij Liverpool. De Engelse topclub heeft al een vervanger voor hem op het oog, want ze denken aan Patson Daka.

Liverpool heeft een vervanger voor Origi in gedachten. Volgens berichten van een aantal media die gespecialiseerd zijn in nieuws van Liverpool, waaronder This is Anfield, is de club zeer geïnteresseerd in de diensten van Patson Daka.

Divock Origi wordt al enkele maanden richting de uitgang wordt geduwd. De Rode Duivel, die niet langer het vertrouwen geniet van Jurgen Klopp, heeft dit seizoen tot nu toe slechts 536 minuten gespeeld in alle competities. Zijn vertrek lijkt onvermijdelijk.

Als gevolg daarvan overweegt Liverpool dus om Patson Daka in te lijven, terwijl ook andere Premier League-clubs zoals Manchester City, Manchester United en Tottenham interesse tonen. De Zambiaanse international staat momenteel tot juni 2024 onder contract bij RB Salzburg.