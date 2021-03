Thorgan Hazard neemt rol (en nummer) van zijn broer over: "Dat was mijn allereerste ooit"

Hij stond er zelf ook van te kijken, want na zijn doelpunt rende hij wijzend naar zijn hoofd rond op het veld. "Het is mijn eerste kopbalgoal uit mijn carrière", zei hij achteraf. "Ik dacht echt dat het me nooit meer ging lukken. Sinds mijn terugkeer uit blessure doe ik steeds meer ritme op. Het was echt de eerste keer dat ik zoveel geblesseerd was in één seizoen. Ik moet er alles aan doen zodat me dat nooit meer overkomt."

De analyse van de wedstrijd was makkelijk voor hem. "Het was belangrijk om de WK-kwalificatie goed te beginnen. We hebben tien minuten schrik gehad en daarna gelijkgemaakt. Dat deed ons deugd. In de tweede helft hadden we het wel beter kunnen doen."