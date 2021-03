Deze ploeg trapt nooit meer in dezelfde val als in 2016: "Veel kwaliteiten, maar vandaag toonden ze maturiteit en karakter"

Waarom zou je panikeren als je België bent? Dat is zo 2016... toen Wales nog echt een bedreiging was en ze de Rode Duivels uitschakelden. Laat deze ploeg die match nog tien keer spelen en ze verliezen die wedstrijd geen enkele keer.

Daarvoor is de ploeg te veel gegroeid, te veel gerijpt. Ook bondscoach Roberto Martinez weet dat zijn spelers niet meer in die val trappen. Als het eens op karakter moet, zal dat ook gebeuren. "Dat doet een trainer deugd", knikte Martinez na de match. "Ze scoorden vroeg, maar ik was heel blij met de reactie die ik zag en het karakter dat we toonden."

De Bruyne stak het mes tussen de tanden en kreeg de hulp van Tielemans. Achteraan sloot men de rangen. Dat volstaat voor deze talentvolle groep. "Wales loerde op de bal en die konden we elk moment kwijtspelen. We bleven geconcentreerd en dat was leuk om te zien. We hebben een geweldige ploeg die het spel kan maken, maar vandaag hebben ze ook getoond dat ze de karakter en maturiteit hebben om te strijden."

Waarna Martinez nog even de cijfers bovenhaalde sinds hij bondscoach is. "We hebben 52 matchen gespeeld, met een gemiddelde van drie goals per wedstrijd. Dit is een aanvallende ploeg, maar ik ben ook tevreden met hun andere kwaliteiten.”