Eindelijk ook eens goed nieuws voor STVV: geen extra positieve gevallen en eerste spelers keren terug

Het was even schrikken op Stayen. Nauwelijks enkele dagen voor de cruciale kelderkraker op de Freethiel werd STVV het slachtoffer van een corona-uitbraak. De Limburgers moesten hun wedstrijd uitstellen en geduld uitoefenen.

Maar is het einde nu in zicht? De club liet dinsdag nog eens heel de kern testen. En goed nieuws, er zijn in de A-kern geen nieuwe positieve gevallen genoteerd. Zij kunnen zich nu dus in alle ‘veiligheid’ voorbereiden op de laatste speeldagen van de reguliere competitie.

Vorige week kregen in totaal kregen tien spelers een positief resultaat in de bus. Ook de technische staf bleef niet gespaard, inclusief Peter Maes moest in afzondering. Ook de positieve geteste spelers ondergingen een nieuwe test. Maar amper twee spelers werden negatief bevonden en zullen de komende dagen opnieuw aansluiten bij de groep. Het blijft dus nog even wachten.