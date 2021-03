Cullen vertelt hoe hij van de Premier League in België terecht kwam: "Dat was zeker niet het geval bij West Ham"

Josh Cullen maakte sinds de jaarwisseling zijn minuten bij RSC Anderlecht. De middenvelder verliet West Ham United voor een avontuur in de Belgische competitie. Hij legt zelf uit hoe hij in Brussel is terecht gekomen.

Josh Cullen speelde dan wel zijn wedstrijden voor West Ham United, maar de 24-jarige Ier was nooit een basisspeler bij the Irons. Maar dan nog is het opvallend dat een Brit ervoor kiest om in België te komen voetballen.

“Het is zeker en vast niet het geval dat ik bij West Ham naar de uitgang werd geduwd”, aldus Cullen in The Irish Examiner. “David Moyes liet me weten dat de concrete belangstelling er was, maar de manager gaf me alle vrijheid om een keuze te maken.”

Het is een compliment op zich als Vincent Kompany je in zijn team wil

De aanwezigheid van de paars-witte coach deed Cullen overstag gaan. “Het is een compliment op zich als Vincent Kompany je in zijn team wil. Bovendien vond ik deze stap een goede keuze in mijn jonge carrière. Dat is ondertussen al gebleken.”