'Te rooskleurige voorstelling van Club? Cercle kan Brugse stadionplannen ernstig in war sturen'

Club Brugge zet steevast nieuwe stappen om in 2023 te verhuizen naar een gloednieuwe voetbaltempel aan Jan Breydel. Maar het is nog lang niet gezegd of dat wel zal gaan lukken uiteindelijk. Cercle Brugge kan nog zijn rol spelen.

Enkele weken geleden kwam Club Brugge naar buiten met een Omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion.

Op die manier wilden ze de buurtbewoners alvast paaien voor een nieuw stadion op de huidige site van Jan Breydel.

Maar: mogelijk komt er alsnog een kink in de kabel, want naast boze buurtbewoners kan ook Cercle Brugge nog roet in het eten gooien.

Volgens Business AM heeft dat mogelijk ook zijn gevolgen voor de beursgang. Cercle houdt momenteel het been stijf en zolang er voor hen geen ander onderkomen is, hebben ze de touwtjes volgens hen in handen.

2023?

Komt er een stadion? En komt het er al in 2023 zoals ze bij blauw-zwart hopen? Dat blijft nog maar zeer de vraag.

Midden april weten we of er klachten zijn binnengebracht voor het GRUP voor de site aan de Blankenbergse Steenweg. Dan kan de saga en procedure opnieuw maandenlang aanslepen. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...