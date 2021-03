De nieuwe motor van de Duivels: "Zijn rol gaat verder dan zijn leeftijd" - Wereldster in wording

De leider van de nieuwe generatie Duivels is opgestaan. Dat is trouwens al een tijdje zo, maar nu is hij echt incontournable geworden. Youri Tielemans - nog steeds maar 23 - moet de komende tien jaar de fakkel overnemen van De Bruyne en Hazard.

Tielemans is een baas geworden, een gast die stevig op zijn poten staat en dat koppelt aan vista en een heerlijke techniek. Zet hem op een veld en hij weet wat hij moet doen. Roberto Martinez had dat al snel door toen hij hem in 2016 definitief bij de groep nam. Marc Wilmots had hem ook al een paar keer opgeroepen, maar nooit speelkansen gegeven.

Gegroeid onder Martinez

Dat werd anders onder Martinez. Vanaf dag 1 was duidelijk dat Martinez hem altijd ging meenemen naar Rusland, zelfs al zat hij toenertijd in een moeilijke situatie bij Monaco. Talent kan je nooit genoeg hebben, was toen de redenering. Intussen zit Tielemans al vijf jaar bij de Duivels, heeft hij 35 caps verdiend en scoorde daarin 4 keer en gaf 8 assists.

Maar meer dan zijn statistieken is Tielemans een 'playmaker'. Iemand die het zijn ploegmaats makkelijker maakt door het spel te verleggen, de pass binnendoor op De Bruyne te geven of een flankspeler in de ruimte aan te spelen. Martinez kon het woensdagavond ook wel smaken. "Youri heeft de kwaliteit om ook present te zijn als de omstandigheden niet optimaal zijn", verwees de bondscoach naar het veld en het lage blok van Wales.

Balaanname

Leeftijd is geen onderwerp bij Tielemans, die zich al bij Anderlecht een patron toonde toen hij amper 18 was. René Weiler maakte van hem zijn belangrijkste speler in het kampioenenjaar. "Youri vervult een rol die verder gaat dan zijn leeftijd", voegde Martinez toe. "Hij kan het spel perfect lezen. Youri is sinds 2016 bij de groep en heeft tijd gekregen om zijn plaats te vinden. Zijn talent helpt ons enorm."

Als hij u gisteren niet opgevallen is, moet u de film van de wedstrijd maar eens herbekijken. Die balaannames zijn wereldklasse. Moeilijke passes die hij perfect in zijn loop legt om daarna razendsnel vooruit te spelen. Het gemak waarmee hij een bal tussen twee tegenstanders lanceert... Deze Tielemans kan Martinez er niet meer naast zetten. Als De Bruyne hoger op het veld moet staan, is hij de motor van de ploeg.