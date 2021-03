Abdoulaye Seck maakt zijn debuut voor Senegal tegen ploeggenoot

De rijzige Antwerpverdediger heeft vandaag zijn interlanddebuut mogen maken voor Senegal tegen Congo. Zo kwam hij ineens tegen een ploeggenoot uit.

Abdoulaye Seck wordt dit jaar 29 jaar en maakt nu pas zijn interlanddebuut voor Senegal. De rijzige verdediger, die sinds de zomer van 2018 bij Antwerp speelt, is aan een uitstekend seizoen bezig bij de bekerwinnaar van vorig seizoen.

Vorige seizoen moest hij het nog centraal achterin afleggen tegen Wesley Hoedt en Dino Arslanagic maar dit seizoen is hij alomtegenwoordig in de driemansdefensie van Antwerp. Zo stond hij al 37 wedstrijden dit seizoen aan de aftrap (competitie, Europees & beker) en daarin maakte hij 3 doelpunten.

Vandaag mocht hij bij Senegal in de 68ste minuut invallen in de wedstrijd tegen Congo. Zo kwam hij tegenover ploeggenoot Guy Mbenza die momenteel op uitleenbasis in Zwitserland speelt bij Stade Laussane. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 0-0 gelijkspel.

Bij Senegal stonden trouwens nog twee oude bekende van de Belgische competitie aan de aftrap. Cheikhou Kouyate (ex-Anderlecht) en Krepin Diatta (ex-Club Brugge).