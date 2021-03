Sebastiaan Bornauw vertelt wat hij vindt van het feit dat hij nu niet bij de Rode Duivels is

Sebastiaan Bornauw stond deze week na zijn rugoperatie opnieuw op het trainingsveld. Geen interlandbreak met de Rode Duivels, maar daar maalt hij niet om.

De rugoperatie van Bornauw liep niet bepaald zoals het gepland was. Door een foute reactie op de verdoving moest hij in een kunstmatige coma gehouden worden. Iets waar hij zich niets meer van herinnert.

Bornauw vond het vooral voor zijn familie erg. . "Ik heb er zelf niet lang bij stilgestaan, maar toen ik merkte dat ik geïntubeerd was, wist ik wel dat niet alles normaal was verlopen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “De eerste vijf, zes dagen na de coma waren lichamelijk heel zwaar, maar nu ben ik vooral blij en gelukkig dat ik bijna weer fit ben.”

Er niet bij zijn bij de Rode Duivels voor deze interlandbreak slaat Bornauw dan ook graag over. "Het was een mooie opportuniteit geweest om erbij te zijn, maar ik ben er eigenlijk niet eens echt mee bezig. De strijd met Köln in het klassement: da's wat telt nu. En als ik goed speel, zie ik een eventuele selectie als een beloning."