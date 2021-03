Aderlating voor Engelse nationale ploeg: sterkhouder onzeker voor het EK

Moet Engeland een belangrijke speler missen op het EK? De kans is bestaande, want Jordan Henderson blijft maar last ondervinden van zijn lies. Normaal stond hij zo'n vijf weken aan de kant, maar het zou veel langer duren.

Een liesblessure blijft voor problemen zorgen bij Jordan Henderson. De middenvelder van Liverpool viel enkele weken geleden uit, maar het zal nog een tijd duren voor hij terug fit zou zijn. Zelfs het EK zou in gevaar komen. Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat Henderson normaal gezien zo'n drie à vijf weken out ging zijn, maar Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, heeft op een persconferentie uitgelegd dat het veel langer kan duren. Afwachten dus of de middenvelder nog fit zou geraken voor het EK.