STVV niet blij met speelminuten van Nazon bij nationale ploeg

Duckens Nazon van STVV speelde met Haïti 45 minuten mee tegen Belize. Dat konden ze bij STVV helemaal niet appreciëren.

Duckens Nazon liep als een van de eersten bij STVV een coronabesmetting op. De club kreeg af te rekenen met heel wat coronagevallen. Nazon bekende achteraf dat hij een weekendje naar Parijs ging, hoewel dat verboden was. Of hij de besmetting daar opliep, is niet duidelijk. Nazon trok na een negatieve coronatest wel naar de nationale ploeg van Haïti.

Dat hadden ze bij STVV liever niet zien gebeuren. “Hoewel de club vond dat het verstandiger was voor Nazon om te blijven en terug in vorm te geraken, ligt de uiteindelijke beslissing bij de nationale federatie en de speler zelf”, klonk het bij STVV.

Haïti won de match tegen Belize met 2-0. Nazon speelde 45 minuten mee. STVV-artis Bollars had Nazon liever niet zien spelen. “Een uitgebreide screening is nodig, zodat er bijvoorbeeld geen risico is op longembolie. Uiteraard duurt het even vooraleer men weer de goede fysieke toestand te pakken heeft”, zegt Peter Bollars aan HBVL.