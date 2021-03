Volgende tegenstander Rode Duivels kan pas in slotfase afstand nemen van kleine broertje groep E

Zaterdagavond, voor de Rode Duivels Tsjechië bekampen, moesten Wit-Rusland en Estland aan de bak in de WK-kwalificatiegroep van de Belgen.

Wit-Rusland en Estland zijn respectievelijk de nummers 88 en 108 op de FIFA-ranking. Er werd dan ook verwacht dat Wit-Rusland makkelijk zou winnen van de Esten, zeker aangezien Estland in een vorig duel nog 2-6 tenonder ging tegen Tsjechië.

Maar de Wit-Russen hadden het erg lastig tegen Estland. Na een halfuur spelen stonden de bezoekers zelfs op voorsprong via Henri Anier. Wit-Rusland kwam op slag van rust gelijk met een penalty van Lisakovich.

Maar in de tweede helft kon Anier de Esten opnieuw op voorsprong brengen. Anier speelt in de Estse competitie bij Paide Linnameeskond. De gelijkmaker kwam ditmaal via Yuri Kendysh.

In minuut 77 kreeg Karl Oigus zijn tweede gele kaart op een kwartier tijd en moest Esland met 10 verder. Dat zorgde voor ruimte bij de bezoekers en daar profiteerde Wit-Rusland optimaal van.Pavel Savitiski en, opnieuw, Lisakovich zorgden ervoor dat Wit-Rusland uiteindelijk met 4-2 ging winnen.

Wit-Rusland komt in de stand zo op gelijke hoogte met Tsjechië en België. Estland heeft al twee wedstrijden gespeeld maar blijft achter met 0 punten. Komende dinsdag nemen de Rode Duivels het op tegen Wit-Rusland in hun zoektocht naar een WK-ticket.