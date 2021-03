Club Brugge wacht angstig af: "Het ziet er niet goed uit"

Bij Club Brugge zitten ze met de handen in het haar. Noa Lang, revelatie van het seizoen, viel zaterdag uit met een knieblessure in de match tegen Duitsland op het EK -21. De eerste tekenen zijn alvast niet gunstig.

Lang greep naar zijn knie, probeerde nog even, maar moest in tranen van het veld. Een zware knieblessure betekent sowieso het eind van zijn seizoen. De Nederlandse bondscoach, Erwin van de Looi, zag ook onmiddellijk de ernst ervan in.

"We moeten het even afwachten, maar het lijkt me vrij kort dag. Zijn knie zit nu in een brace en morgen/zondag volgt een scan", zegt Erwin van de Looi. "Hij is nu vrij verdrietig en heeft veel pijn. Ik ben geen dokter, maar het ziet er op het eerste moment niet goed uit."

Philippe Clement was al niet happig om zijn internationals te laten vertrekken na wat al een zwaar seizoen was. Dit kan hij uiteraard missen als kiespijn.