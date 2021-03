Het zou een mokerslag zijn voor Tottenham: Kane denkt na over vertrek (en interesse is er genoeg)

Harry Kane wil met Engeland naar het EK en daarna over zijn toekomst nadenken. De 27-jarige topspits sluit een vertrek bij de ploeg van Toby Alderweireld niet uit.

Er is interesse genoeg. Manchester City, Manchester United en Real Madrid zouden naar zijn diensten hengelen. Maar momenteel wil hij zich concentreren op het EK. Tottenham kent een teleurstellend seizoen en moet ook nog vechten voor Champions League-voetbal.

Als Tottenham dat niet haalt, lijkt de kans groot dat hij vertrekt. "Dat is nu een moeilijke vraag om te beantwoorden", vertelt Kane over de geruchten. "Het is belangrijk dat mijn volledige focus bij de komende interlands, de rest van het seizoen met Spurs en het EK is uitermate belangrijk."

"Om nu aan de speculaties en geruchten te denken zou schadelijk zijn voor mijn eigen prestaties. Ik probeer zoveel mogelijk weg te blijven van alle speculaties."