Ondanks felle kritiek: Rode Duivels ontvangen Wit-Rusland aan Den Dreef in Leuven

Na overleg is er dan toch besloten om de interland België - Wit-Rusland van door te laten gaan in Leuven aan Den Dreef. Het veld in Leuven werd fel bekritiseerd na de interland tegen Wales.

De Belgische voetbalbond zelf zat nogal verveeld met de situatie en het veld in Leuven. Als nummer 1 van de wereld is het ook qua uitstraling niet optimaal als je op een oneffen veld voetbalt. Ook enkele Rode Duivels zelf kloegen na de wedstrijd over het veld.

Maar Het Laatste Nieuws weet dat de KBVB uiteindelijk toch heeft besloten om trouw te blijven aan het veld in Leuven. De Belgische voetbalbond en OHL hebben al even een samenwerking want de Red Flames werken er al even hun thuiswedstrijden af. Opnieuw naar het Koning Boudewijnstadion afzakken bleek op korte tijd niet zo evident te zijn.

De Rode Duivels spelen dinsdag om 20u45 hun derde wedstrijd in de WK-kwalificatieronde. Tegenstander Wit-Rusland won zaterdagavond van Estland maar mag geen probleem vormen voor de Rode Duivels.