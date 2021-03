Rechtsachter Manchester City debuteert bij Spanje

Vandaag speelt Spanje om 18u op het veld van Georgië. De jonge Pedro Porro mag debuteren bij de Spanjaarden.

Pedro Porro is een naam waar u wellicht nog nooit van heeft gehoord. Toch staat hij vandaag in de basis bij de Spaanse nationale ploeg. Porro is een 21-jarige rechtsachter die dit seizoen door Manchester City verhuurd wordt aan Sporting CP. In de zomer van 2019 kocht Manchester City Porro aan voor twaalf miljoen euro van Girona.

Dit seizoen speelde Porro al 30 wedstrijden voor het Portugese Sporting. Momenteel staan ze op de eerste plek in de Primeira Liga met tien punten voor op Porto. In die 30 wedstrijden scoorde de Spaanse rechtsachter vier keer en gaf hij ook één assist.