Welshe voetballer maakt zich kwaad op sociale media in strijd tegen racisme

Matondo is international bij Wales maar kwam tegen de Rode Duivels niet in actie. In een oefeninterland tegen Mexico zaterdagavond speelde hij 80 minuten lang op de linksachter positie. In het clubvoetbal is hij door Stoke City uitgeleend aan Schalke 04.

Niet zo lang na het laatste fluitsignaal in Wales-Mexico (1-0 winst voor Wales) werd Matondo uitgemaakt voor neger op social media, gevolgd door enkele aap-emoji's. Op Twitter trekt hij van leer: "Mijn Instagram wordt offline gezet als ik beelden van mijn wedstrijd toon, maar tegen racisme doet Instagram helemaal niets #prioriteiten."

And it continues... another week of @instagram doing absolutely nothing about racial abuse. My insta will get taken down if I post any clips from my games though... #priorities pic.twitter.com/TbIrH1aPqy