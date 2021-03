De grote terugkeer van Zlatan in de Champions League: 'Ibrahimovic krijgt aanbod voor één seizoen'

AC Milan heeft Zlatan Ibrahimovic een contractverlenging voorgeschoteld. Het is wachten op de handtekening van de aanvaller, maar daar ligt men in Milaan niet van wakker.

AC Milan heeft Zlatan Ibrahimovic een contractverlenging van één seizoen voorgesteld. Ibracadabra kan zijn huidige voorwaarden - hij verdient zo’n elf miljoen euro per seizoen - logischerwijs houden.

Het is wachten op de handtekening van Ibrahimovic, maar Milan heeft er alle vertrouwen in dat de Zweedse spits zal blijven. Bovendien krijgt hij de kans om zich volgend seizoen opnieuw te tonen in de Champions League.