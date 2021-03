🎥 Doel voor interland van Zwitserland blijkt niet reglementair te zijn

Het was even kijken zondagavond. In het Zwitserse Sankt-Gallen moest voor de match tussen Zwitserland en Litouwen het doel vervangen worden.

De keeperstrainer van Zwitserland merkte tijdens de opwarming op dat het doel aan de ene kant hoger was dan aan de andere kant. De UEFA voerde een meting uit en het verschil bleek maar liefst 10 centimeter te zijn. Het doel moest voor de aftrap nog vervangen worden. Daardoor liep de wedstrijdstart een vertraging op van 18 minuten. Hoe dit kon gebeuren is maar zeer de vraag. Volgens enkele Zwitserse kranten was het doel op voorhand gemeten en werd daarbij geen verschil vastgesteld. Litouwen diende geen klacht in tegen het voorval. Wellicht krijgt Zwitserland wel een boete voor het voorval. Of de ploeg van Sankt-Gallen al een eindje met een niet-reglementair doel speelt, is op dit moment ook niet duidelijk. ⚽🇨🇭 La sostituzione di una porta, quasi 10 cm troppo alta, ha ritardato di una ventina di minuti l'inizio di Svizzera - Lituania 😱 pic.twitter.com/rnrjLB2qFg — Sport RSI (@RSIsport) March 28, 2021