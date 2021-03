Mboyo wil nog één iets verwezenlijken in zijn carrière in de Jupiler Pro League

De 34-jarige Ilombe Mboyo wil nog een tijdje voetballen, want hij heeft nog een doelstelling die hij wil verwezenlijken.

De spits tekende bij STVV een contract tot juni 2023. “Toen ik het voorstel van STVV ontving, ben ik er meteen op ingegaan”, zegt Mboyo aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik wilde niet wachten tot er een club zou langskomen die mij betere voorwaarden kon geven. Voor STVV kiezen, was al bij al een verstandige keuze. Het is menselijk om altijd meer te willen, maar je moet je er ook van bewust zijn dat er mensen zijn die het met veel minder moeten doen.”

En een doel heeft hij ook voor ogen. Hij wil honderd doelpunten gescoord hebben in de Belgische eerste klasse. Daarvoor moet hij er nog 17 in het mandje leggen. “Het zou mooi zijn mocht ik binnenkort kunnen zeggen: ik heb honderd keer gescoord in eerste klasse. Het is een van mijn doelen in mijn laatste jaren als voetballer. Hoe sneller, hoe beter. Maar ik ben er niet door geobsedeerd, het is iets dat ik in het achterhoofd hou.”