Machester City, Chelsea, Real Madrid,... Slechts in één geval denkt Romelu Lukaku aan een vertrek bij Inter

Romelu Lukaku wordt dezer dagen gelinkt aan een nieuwe transfer. Maar het is héél duidelijk: de aanvaller vertrekt niet bij Internazionale FC. En voor die stelregel is slechts één uitzondering denkbaar.

En die uitzondering heeft een naam: Antonio Conte. Het is duidelijk: zolang de Italiaan de coach is van Internazionale FC zal ook Romelu Lukaku zijn doelpunten in het blauw-zwarte shirt blijven scoren.

De interesse is nochtans niet min. Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona werden al aan Big Rom gelinkt, terwijl zelfs Chelsea FC de voormalige aanvaller terug naar Stamford Bridge wil halen.

Maar Lukaku voelt zich simpelweg te goed bij Inter. In tegenstelling tot in de Premier League voelt het jeugdproduct zich wél gewaardeerd in de Laars. Bovendien is Inter op weg om eindelijk nog eens de titel te pakken én gelooft Lukaku dat de top er nog niet bereikt is.

Champions League?

Big Rom wil zijn trofeeënkast - ondanks de karrenvracht aan doelpunten is die allesbehalve rijkelijk gevuld - voorzien van zilverwerk. En met Conte kan dat in zijn ogen perfect bij Inter. En dan deert de interesse hem helemaal niet.