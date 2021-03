One down, three to go! Hoe RSC Anderlecht àltijd zeker is van PO1 met negen op negen

One down, three to go. RSC Anderlecht won afgelopen weekend van Zulte Waregem, maar staat nog steeds voor een loodzware opdracht om play-off 1 te halen. Al heeft paars-wit wel alles in eigen handen.

RSC Anderlecht moet de komende weken aan de bak tegen Antwerp FC, Club Brugge en STVV. De Belgische recordkampioen staat momenteel op een vijfde plaats - al telt Anderlecht wel evenveel punten als het nummer vier - maar heeft wel alles in eigen handen. Met andere woorden: het zou helpen voor paars-wit als KV Oostende onderweg punten laat liggen, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Een simpele rekensom bewijst dat Anderlecht met negen op negen altijd play-off 1 zal spelen. © photonews Als Antwerp na de interlandbreak verliest van Anderlecht is de Great Old verplicht om vervolgens te winnen van KRC Genk. In dat geval springt paars-wit over de Limburgers. In het andere geval over de Antwerpenaren. Het klinkt allemaal heel mooi, maar uiteindelijk moet Vincent Kompany zijn jongens nu enkele wedstrijden op rij laten presteren én winnen. Al zal deze wetenschap toch een extra boost zijn voor de jonge garde van paars-wit.