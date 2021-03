Chelsea en Porto werken hun Champions League-kwartfinale af in... Spanje

Het tweeluik tussen Chelsea FC en FC Porto in de Champions League zal worden afgewerkt in Sevilla. Door het coronavirus is het noodzakelijk om uit te wijken.

De restricties om te reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal zorgen ervoor dat het onmogelijk is voor Chelsea FC en FC Porto om in respectievelijk Londen of Porto te voetballen. Zowel de heen- als de terugwedstrijd in de kwartfinale tussen beide elftallen zal in Sevilla gespeeld worden. Er geldt immers geen reisverbod met Spanje.