Is Jan Vertonghen brutaal of ambitieus? "Er is niemand waarvoor we moeten onder doen"

De Rode Duivels zijn al bezig met de kwalificaties voor het WK, maar dit jaar is het EK voor de nationale ploeg nog van veel groter belang.

Jan Vertonghen ging bij Jan Mulder op de koffie bij VTM GO over de ambities voor het EK. “Er is niemand waar we kwalitatief voor moeten onder doen”, klinkt het bij Vertonghen. “En dan is het moment van de dag wel bepalend.”

Is een halve finale op het EK genoeg vraagt Mulder zich af. “Nu zeg ik neen.” Waarop Mulder reageert dat dit brutaal is. “Of ambitieus. We moeten echt voor het hoogst haalbare gaan. We kunnen altijd van een Frankrijk, Duitsland of Spanje verliezen.”

En dan is er uiteraard de problematiek rond Eden Hazard. “Ik wil heel graag dat hij erbij is. Die hebben we nodig. Ik ben ervan overtuigd dat hij er zal zijn. Ik heb het gevoel dat we een goede Hazard gaan zien.”