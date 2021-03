Joachim Löw vraagt bijzondere aandacht bij keuze van zijn opvolger

Joachim Löw is aan zijn laatste maanden als trainer van de nationale ploeg bezig.

In de persconferentie naar aanleiding van de match tegen Macedonië zei Löw dat het voor de Duitse voetbalbond raadzaam is om ook naar de spelers te luisteren. “Het heeft zeker zin om hen te raadplegen”, zei Löw. “Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos en ook andere spelers hebben ervaring en kunnen goed oordelen over het soort trainer dat er nodig is.”

Löw was de voorbije 15 jaar bondscoach van de Mannshaft. Toch is het niet aan de ploeg om een nieuwe trainer te kiezen. “Maar het zou toch goed zijn als de bond ook een paar stemmen uit de kern hoort. Het is altijd goed als ook naar de mening van de ploeg wordt gevraagd, want onze spelers hebben extreem veel ervaring. In hun clubs hebben zij ook al veel verschillende trainers zien passeren.”

Oliver Bierhoff is als directeur verantwoordelijk voor de nationale ploegen. Hij werkt aan een oplossing. De opvolger van Löw moet in september al aan de slag, maar wellicht wordt de nieuwe trainer pas na het EK voorgesteld.