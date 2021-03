Na vertrek op sociale media door racisme vraagt Thierry Henry nu ook aandacht voor ander probleem

Thierry Henry doet een oproep om de problematiek van de mensenrechten in Qatar stevig aan te pakken.

Enkele dagen geleden sloot Thierry Henry zijn sociale media af nadat er heel wat voetballers getroffen worden door racisme en pesterijen. Henry komt nu ook op voor de situatie van de mensenrechten in Qatar. Heel wat nationale teams hebben al een symbolische actie gevoerd als protest tegen de toestand in het land waar in 2022 het WK gespeeld wordt.

"Ten eerste wil ik laten weten dat ik het geweldig vind wat de spelers en hun federaties gedaan hebben, omdat ze een duidelijk standpunt innemen. Dat is ook waar voetbal voor staat”, zegt Henry bij BBC's Newsnight. "Spelers moeten zich realiseren dat ze met hun inbreng een schokeffect kunnen teweegbrengen. Is het wel correct dat de Wereldbeker daar echt plaatsvindt? Ik wil het van de grote kanonnen vernemen. Treed naar voren en leg uit hoe de vork aan de steel zit."

De voetbalbond bestrafte de ploegen alvast niet voor de acties. "Ze zeggen dat ze geen actie zullen ondernemen tegen de betreffende landen omdat ze gewoon geen actie kunnen ondernemen. Het initiatief is een mooi gebaar voor iedereen. Toon ons nu jullie gezicht en laat ons de problematiek bespreken.”