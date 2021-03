Gareth Bale moet terug naar Madrid, maar weet dat er een andere kant aan de medaille is

Gareth Bale is nog steeds eigendom van Real Madrid. In juni loopt zijn huurovereenkomst bij Tottenham af.

Als de huurovereenkomst afloopt, moet Bale onherroepelijk terug naar Real Madrid. De moeilijke relatie met trainer Zinedine Zidane was één van de redenen om richting Premier League te vertrekken.

Ook bij de supporters is Bale niet erg geliefd. "Contractueel gezien ben ik volgend seizoen weer speler van Real Madrid”, zegt Bale aan Marca. “De reden waarom ik vertrok was dat ik wilde spelen en weer van het voetbal wou genieten.”

Over wat hem te wachten staat in Madrid wil Bale niet in detail gaan. “Mijn zaakwaarnemer moet de toekomstplannen bespreken. Ik wil spelen, maar het gaat niet alleen om wat ik wil. Er is ook een andere kant aan de medaille. We moeten deze zomer een oplossing vinden.”