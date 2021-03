Gert Verheyen wikt en weegt de kansen van de nieuwe Rode Duivels: "Hij maakte het meeste indruk"

Analist Gert Verheyen heeft de prestaties van de nieuwe Rode Duivels met argusogen gevolgd en dat brengt hem tot de volgende analyse.

Over de absolute uitblinker moet er alvast geen discussie zijn. “Jérémy Doku maakte het meeste indruk en speelde zijn beste wedstrijd tot nu toe in het shirt van de Rode Duivels”, vertelt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad. “Weliswaar tegen een dankbare tegenstander, die bewegingsvrijheid weggaf tussen defensie en middenveld, maar dan nog.”

De lofzang gaat nog eventjes verder. “Aan de bal toonde hij zich sterk, doordraaien deed hij goed en hij deed ook zijn verdedigende werk door voor negatieve pressing te zorgen. Hij speelde volwassen en was niet alleen bezig met zijn eigen positie. Hij had ook oog voor de wisselwerking met de rest, en dan vooral Thorgan Hazard.”

Het wordt geen gemakkelijke keuze voor de bondscoach, daar is Verheyen van overtuigd. “Vanaken scoorde twee keer door op het gepaste moment in de box te duiken, Praet was de auteur van een goeie assist én prima doelpunt. En beiden zorgden ze voor de nodige infiltraties. Het eerste doelpunt van Leandro Trossard mocht er ook wezen. Zijn 3-0, daar sprak de klasse uit.”

“Zijn twee goals maakten goed dat niet al zijn acties even geslaagd waren. In de zoektocht naar doublures voor Eden Hazard en Dries Mertens voor de pocketpositie in de rug van Lukaku, leunt het profiel van Trossard uiteindelijk wel het dichtst bij hen aan”, besluit Verheyen.