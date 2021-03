UEFA hakt enkele ferme (en verrassende) knopen door wat betreft supporters en wissels op het EK

Binnen enkele maanden is er normaal gezien het EK voetbal in twaalf verschillende landen, dat vorig jaar werd uitgesteld. De UEFA heeft alvast enkele ferme knopen doorgehakt wat betreft dat toernooi.

Zo heeft het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA heel wat knopen doorgehakt. Er zal ook op het EK vijf keer per ploeg per match mogen gewisseld worden. De selecties van 23 worden voorlopig niet groter gemaakt.

Dat zal ook mogen tijdens de Final Four van de Nations League later dit jaar. Verder is er ook een beslissing genomen over de supporters.

Supporters

Er zal door de UEFA geen enkele beperking worden gezet op het aantal supporters - tot op heden mocht er maximaal 30% van de zitjes beschikbaar gesteld worden.

De plaatselijke autoriteiten krijgen het laatste woord bij het al dan niet toelaten van publiek en hoeveel fans dan effectief naar de stadions zouden mogen komen.