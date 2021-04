Walter Baseggio openhartig: "Beschouw mezelf niet als icoon" en "Als ik zie wat Sambi Lokonga nu al verdient..."

Walter Baseggio volgt het gebeuren bij zijn ex-club Anderlecht en het voetbal in het algemeen nog altijd op de voet. De spelmaker van weleer heeft zelf voldoende meegemaakt om de voetballers van nu een boodschap mee te geven.

Sudinfo informeerde bij Baseggio naar wat hij de huidige generatie voetballers toewenst. "Dat ze zich goed omringen. Als ik zie dat Sambi Lokonga nu al drie keer meer verdient dan ik in mijn beste periode, dan hoop ik dat ze daar beter mee omgaan dan ik destijds. Ik was te vriendelijk en had een zeker je m'-en-foutisme over mij."

Geen rancune

Dat uitte zich ook op sportief gebied. "Te vaak was ik tevreden over mijn wedstrijd na één doelpunt of één mooie pass. Ik had zeker een nog mooiere carrière kunnen hebben, maar ik heb geen rancune of spijt. Die positieve mentaliteit heeft me gered. Ik was als timide persoon niet gemaakt om gevierd te worden."

Noem hem dus zeker geen voormalige sterspeler van RSC Anderlecht. "Ik beschouw mezelf niet als een ster of een icoon. De echte iconen zijn Van Himst, Rensenbrink en Coeck. Dat zou ik voor geen geld van de wereld willen veranderen."