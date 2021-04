Degradatiespook loert om de hoek: Waasland-Beveren moet hopen dat topploegen Moeskroen puntenloos achterlaten

De ploeg van trainer Nicky Hayen staat er duidelijk het slechtst voor van alle degradatiekandidaten. Ze moet 4 punten goedmaken op Cercle Brugge om zich nog te kunnen redden via een barragematch tegen de nummer 2 uit 1B. Het enige voordeel voor die van W-B is dat ze een wedstrijd minder hebben gespeeld dan de Bruggelingen.

Als de Waaslanders volledig zeker willen zijn van het behoud, dan moeten ze na Cercle Brugge ook Excelsior Moeskroen, de nummer 16 in de stand, bijbenen door 5 punten goed te maken.

Speelschema: KV Oostende uit, Sint-Truiden thuis, Kortrijk thuis, OHL uit

De rode lantaarn maakt nog een kans dankzij het zware schema van Exceslior Moeskroen (Charleroi uit, Antwerp thuis, Club Brugge uit), maar dan zal die wel het onderste uit de kan moeten halen. De thuiswedstrijden tegen STVV en Kortrijk zullen cruciaal zijn.

