Dit is Sergio Ramos in heel zijn carrière nog nooit overkomen: "Dit was niet mijn beslissing"

De Spaanse pers had toch wel wat vragen voor Luis Enrique na de 3-1-winst van Spanje tegen Kosovo woensdagavond. De bondscoach liet Real Madrid-verdediger Sergio Ramos immers voor de tweede keer op rij op de bank plaatsnemen. Iets wat de 180-voudige international nog nooit overkomen is.

Ramos kreeg van Enrique wel nog een vijftal minuten speeltijd op het einde van de match. De Spaanse pers stelde zich daar vragen bij, maar Enrique counterde door te verwijzen naar het meniscusletsel dat hem een paar maanden aan de kant hield.

"Sergio komt net terug van een blessure. Het was een technische beslissing, ik heb besloten dat anderen zouden spelen. Sergio is een leider in alle opzichten, hij verdient het om alle records te breken, maar ik heb nu gekozen voor spelers die er op dit moment beter voor staan", zei hij voor de tv-camera's.

Maar waarom dan zo'n korte invalbeurt? "Het interesseert me niet welk signaal dat afgeeft. Ik denk alleen aan het team. Alles wat ik beslis over Ramos levert toch wel kritiek op."

Ramos zelf was het met de uitleg over zijn blessure niet eens. "Ik voel me goed. Dit is niet mijn beslissing geweest, maar die van de trainer. Het is altijd belangrijk om wedstrijden te spelen, of het nu om een aantal minuten gaat of om een hele wedstrijd."